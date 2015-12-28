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الكويت تستضيف المباحثات اليمنية 14 يناير المقبل

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الكويت تستضيف المباحثات اليمنية 14 يناير المقبل الكويت تستضيف المباحثات اليمنية 14 يناير المقبل

> كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الدكتور عبدالملك المخلافى عن موافقة الكويت مبدئياً على استضافة جلسات المباحثات اليمنية - اليمنية المزمع عقدها فى 14 يناير المقبل.

وقال المخلافى ،فى تصريح لجريدة "القبس" الكويتية نشرته فى عددها الصادر صباح اليوم / الإثنين / " إن الإعلان عن استضافة المباحثات جاء على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد".

وأضاف "إن الجانب اليمنى سبق له أن بحث مع الكويتية إمكانية اختيار الكويت لاستضافة المشاورات اليمنية - اليمنية، التى تعتبر استكمالاً لمفاوضات جنيف" ، موضحاً أن بلاده كانت قد طرحت الكويت خياراً، مع والأردن، لاستضافة المباحثات، لكن الشيخ صباح الخالد أكد، خلال لقائى معه أمس، استعداد الكويت لاستقبال هذه المباحثات ، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية على ذلك من الحكومة الكويتية والجانب اليمني.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد التقى أمس /الأحد / مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنى الدكتور عبدالملك عبدالجليل المخلافى خلال زيارته الرسمية للكويت وجدد وزير الخارجية الكويتى خلال اللقاء التأكيد على موقف بلاده الثابت نحو ضرورة التطبيق الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216 بغية عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.

كما تم خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع التى تشهدها المنطقة والتطورات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.
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مصر 365

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