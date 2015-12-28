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الرئيس اليمنى السابق يدعو لحوار مباشر مع السعودية بدلا من هادى

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الرئيس اليمنى السابق يدعو لحوار مباشر مع السعودية بدلا من هادى الرئيس اليمنى السابق يدعو لحوار مباشر مع السعودية بدلا من هادى

> دعا الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح الذى تشارك قوات موالية له فى المعارك إلى جانب المتمردين الحوثيين، إلى حوار مباشر مع التى تقود تحالفا داعما للرئيس الحالى عبد ربه منصور هادى .

واتت تصريحات صالح مساء الأحد فى كلمة أمام اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه، بعد أسبوع على إختتام جولة من المباحثات بين طرفى النزاع فى سويسرا برعاية الأمم المتحدة، والإتفاق على جولة جديدة فى 14 يناير.

وقال صالح، بحسب ما نقل الموقع الإلكترونى للحزب، "إذا لم يتم الحوار المباشر بيننا وبين المملكة العربية السعودية، فلا حوار مع المرتزقة ولا حوار مع الفارين"، فى إشارة إلى التى يقيم معظم أركانها خارج البلاد بسبب الوضع الأمني، علما أن هادى عاد إلى مدينة عدن فى نوفمبر، بعد أشهر من الإقامة فى الرياض.

وأضاف "لن نذهب إلى الحوار إلا فى حالة إيقاف الحرب"، متابعا "إذا وقفت الحرب سنذهب للتحاور مع المملكة العربية السعودية وليس مع وفد الهاربين والنازحين والمتسولين".

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مصر 365

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