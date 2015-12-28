سقوط 30 قتيل بتفجير سيارتين فى حى الزهراء بحمص

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 30 قتيل بتفجير سيارتين مفخختين فى حى الزهراء الموالى لنظام الرئيس السورى بشار الأسد فى مدينة حمص.

وعلى جانب آخر، كانت قد توقعت مصادر مقربة من المفاوضات فى سوريا إجلاء مسلحين من المعارضة كانوا محاصرين فى مدينة حدودية وعائلات محاصرة فى بلدتين للشيعة فى شمال البلاد اليوم الاثنين بعد أشهر من تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق نادر توصل إليه طرفى الصراع بدعم من الأمم المتحدة.

وقالت المصادر أن الاتفاق يمنح عشرات من مقاتلى المعارضة الذين يتحصنون منذ عدة أشهر فى مدينة الزبدانى قرب الحدود اللبنانية ممرا آمنا إلى مطار بيروت ثم إلى وجهتهم النهائية فى تركيا برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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