اتفاق بين طوكيو وسيئول بشأن «نساء المتعة» يتضمن تقديم اعتذارًا

أبرمت اليابان وكوريا الجنوبية اتفاق تاريخي بشأن «نساء المتعة» اللائي أجبرهن يابانيون على امتهان الدعارة، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد وزيرا خارجية سيئول وطوكيو توصلهما إلى اتفاق تاريخي ينهي خلافًا دام لعقود من الزمن، مما يبشر بتحسن في العلاقات بين البلدين، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ويتضمن الاتفاق على أن يقدم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي اعتذارا، إضافة إلى تمويل طوكيو صندوق مساعدات بقيمة مليار ين، أي 8.3 مليون دولار، يخصص لنساء المتعة السابقات المسنات، على أن تتولى كوريا الجنوبية مهمة تشكيله.

وظلت قضية النساء الكوريات اللائي جرى استغلالهن جنسيا، حجر عثرة في طريق العلاقات بين سيول وطوكيو، وتأجج العداء أكثر عقب تولي شينزو آبي رئاسة وزراء اليابان في 2012.