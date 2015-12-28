رئيس تشاد يمنح الوسام الوطني التشادي لـ«المقاولون العرب»

منح الرئيس إدريس ديبي، رئيس دولة تشاد “وسام فارس”، والذي يعتبر أعلى وسام وطني بتشاد لشركة المقاولون العرب، لدورها البارز والفعال في المشاركة بمشروعات التنمية بدولة تشاد.

وأوضح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المقاولون العرب هي الشركة المصرية الوحيدة التي حصلت على هذا الوسام من دولة تشاد، وقد حصلت من قبل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وذلك نظير الجهود المبذولة في إنشاء نفقي العروبة والثورة بمحافظة القاهرة، ووسام الاستحقاق من دولة غينيا الإستوائية، نظرًا لما أنجزته الشركة من مشروعات بنية تحتية، وإسكان، ومستشفيات في دولة غينيا الإستوائية، والوسام الوطني لدولة كوت ديفوار، عن تنفيذها لكوبري “جاك فيل”، مؤخرًا، كما منح البابا ثيودوروس، بابا الإسكندرية، وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وسام البطريرك المقدس من الدرجة العليا لشركة المقاولون العرب، لدورها في ترميم كنيسة مارجرجس بمصر القديمة.

وأضاف المهندس أشرف عبدالعاطي، رئيس قطاع فروع إفريقيا، أن تكريم المقاولون العرب، ومنحها أعلى وسام بدولة تشاد يُعد تقدير وتكريم إفريقي للهندسة المصرية، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب بدأت نشاطها بتشاد عام 1999، ويربو حجم أعمالها الحالي عن 320 مليون دولار، ومن أهم مشروعاتها هناك مبنى وزارة الخارجية التشادية، ومبنى البنك المركزي الإفريقي بابشا، وطريق “أنجورا-انجامينا” بلالا، والبالغ طوله 120كم، وطريق “مونجو-إريف”، بطول 78كم، وأعمال تدعيم طريق Guelengdeng-Bongor، وإنشاء 10كم طرق داخل مدينة Bongor.