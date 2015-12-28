بالصور.. محافظة القليوبية تقوم بحملة للنظافة فى بنها

قامت محافظة القليوبية على مدار الأسبوع الماضى بعدة حملات لنظافة وتمهيد الشوارع بمدينة بنها والقرى التابعة لها، لتيسير الحركة المرورية للسيارات والمارة.

وأكد سيد موسى رئيس مدينة بنها، أنه تم نظافة وتمهيد الطرق بشارع مساكن خلف الاستاد وأسفل كوبرى الزقازيق وشارع الترعة بالفلل، كما تم تمهيد طريق كفر العرب ومصرف كفر العرب بقرية مرصفا مركز بنها، كما تم رفع الأتربة من طريق الرملة، وتم تمهيد الطرق بقرى بتمدة وكفر الشيخ إبرهيم.

وأكد موسى أنه ستتوالى أعمال التجميل والنظافة والتمهيد بالمدينة لتشمل كافة الشوارع الرئيسية والمتفرعة لتليق بمواطنى المدينة وزوارها والمترددين عليها من خارج المدن والمحافظات الأخرى.



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