تحرير 577 مخالفة تموينية وضبط 4 طن ردة خلال 20 يوماً بأسيوط

أجرت مديرية التموين بأسيوط حملات تموينية مكثفة علي مستوي جميع مراكز المحافظة وتشديد الرقابة علي المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، والحد من تهريب السلع المدعمة للاتجار بها بالسوق السوداء.

وصرح صالح عبد الله مدير مديرية التموين بأسيوط، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 577 مخالفة تموينية متنوعة خلال 20 يوما صرح بذلك

وأوضح صالح أنه تم تحرير 444 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز والمحال التجارية وتنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وتهريب وتجميع دقيق وعدم نظافة الأدوات المستخدمة للخبز وتحرير 133 محضر لاصحاب المستودعات والمواد البترولية.

وأضاف مدير المديرية أن من بين المضبوطات 1350 أسطوانة بوتاجاز بهدف بيعهم بالسوق السوداء فضلاً عن التصرف في 6 ألاف لتر بنزين 80، وضبط 846 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، وضبط 19 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي و4 طن ردة، مؤكدا علي استمرارية الحملات بناءاً علي تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لضبط الأسواق وعدم التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.