أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب" بمؤتمر الجمعية المصرية للصحة النفسية

Google+ Print
"الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب" بمؤتمر الجمعية المصرية للصحة النفسية "الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب" بمؤتمر الجمعية المصرية للصحة النفسية
تعقد الجمعية المصرية للصحة النفسية مؤتمر علمى بعنوان "علاج الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب" غدا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر بمقر الاتحاد النوعى المصرى للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان بمستشفى دار أبو العزايم للطب النفسى وعلاج الإدمان.

يقام المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة الدكتور أحمد جمال ماضى أبو العزايم للخدمات الاجتماعية والنفسية، والاتحاد النوعى المصرى للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان، وجمعية التضامن الاجتماعى ومنع المسكرات ومكافحة المخدرات، والاتحاد العربى للجمعيات غير الحكومية للوقاية من الإدمان.

ويناقش المؤتمر عدة محاور حول الإضطراب الوجدانى ثنائى القضب وذلك برئاسة الدكتور أحمد جمال ماضى أبو العزايم – استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان ورئيس مجلس إدارة الجمعيات والإتحادات المنظمة اللقاء.

قال الدكتور احمد جمال ماضى ابو العزايم - استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان رئيس الجمعية المصرية للصحة النفسية فى تصريح خاص لليوم السابع :- أن الاضطراب ثنائى القضب عبارة عن اضطراب مزمن ومتوارث ويتميز بتقلب الحالة المزاجية بصورة غريبة فضلاً عن الاكتئاب والهوس أو تناوب الاثنين فى حياة المريض.

مضيفاً أن هذا الاضطراب يظهر فى بعض الأحيان دون أعراض أو مصحوبًا بعدد من الأعراض الخفيفة.
>مشيراً إلى أن المؤتمر العلمى سوف يناقش الطرق المتطورة لعلاج المرض واعراضه وطرق الوقاية منه.

ويشارك فى المؤتمر والدكتور محمد غانم – رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس سابقاً والدكتور محمد أحمد جمال ماضى أبو العزايم – استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365