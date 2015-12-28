"الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب" بمؤتمر الجمعية المصرية للصحة النفسية

تعقد الجمعية المصرية للصحة النفسية مؤتمر علمى بعنوان "علاج الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب" غدا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر بمقر الاتحاد النوعى المصرى للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان بمستشفى دار أبو العزايم للطب النفسى وعلاج الإدمان.

يقام المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة الدكتور أحمد جمال ماضى أبو العزايم للخدمات الاجتماعية والنفسية، والاتحاد النوعى المصرى للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان، وجمعية التضامن الاجتماعى ومنع المسكرات ومكافحة المخدرات، والاتحاد العربى للجمعيات غير الحكومية للوقاية من الإدمان.

ويناقش المؤتمر عدة محاور حول الإضطراب الوجدانى ثنائى القضب وذلك برئاسة الدكتور أحمد جمال ماضى أبو العزايم – استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان ورئيس مجلس إدارة الجمعيات والإتحادات المنظمة اللقاء.

قال الدكتور احمد جمال ماضى ابو العزايم - استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان رئيس الجمعية المصرية للصحة النفسية فى تصريح خاص لليوم السابع :- أن الاضطراب ثنائى القضب عبارة عن اضطراب مزمن ومتوارث ويتميز بتقلب الحالة المزاجية بصورة غريبة فضلاً عن الاكتئاب والهوس أو تناوب الاثنين فى حياة المريض.

مضيفاً أن هذا الاضطراب يظهر فى بعض الأحيان دون أعراض أو مصحوبًا بعدد من الأعراض الخفيفة.

>مشيراً إلى أن المؤتمر العلمى سوف يناقش الطرق المتطورة لعلاج المرض واعراضه وطرق الوقاية منه.

ويشارك فى المؤتمر والدكتور محمد غانم – رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس سابقاً والدكتور محمد أحمد جمال ماضى أبو العزايم – استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان.