زراعة 128 ألف و600 فدان بمحافظة المنوفية

أكد مدير مديرية الزارعة بالمنوفية، أنه تم زراعة 128 ألف و600 فدان قمح حتى الآن، وأن الحقول الارشادية عددها " 150" حقل ارشادى.

وأوضحت المديرية فى بيان، أن الإدارة العامة للارشاد الزراعى بالمنوفية بالتنسيق مع الحملة القومية للقمح تنفذ البرنامج التدريبى الارشادى لمحصول القمح خلال شهر ديسمبر 2015، لنشر أهم التوصيات الفنية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المزارعين من خلال الرد على اسئلتهم للنهوض بمحصول القمح والوصول إلى أعلى انتاجية للفدان، ويبدأ البرنامج فى 20 ديسمبر بمركز قويسنا، وفى 21 ديسمبر بمركز السادات، وفى 22 ديسمبر بمركز الشهداء، وفى 24 ديسمبر بمركز بركة السبع، وفى 27 ديسمبر بمركز منوف، وفى 28 ديسمبر بمركز اشمون، وفى 29 ديسمبر بمركز تلا، وفى 30 ديسمبر بمركز قويسنا، وفى 31 ديسمبر بمركز شبين الكوم.

وأشار البيان إلى أن هذا يأتى فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بنقل كل جديد إلى الفلاح المنوفى، من خلال البرامج الارشادية لمساعدته وتذليل كافة العقبات التى يواجهها لزيادة انتاجية الأرض وتحقيق الاكتفاء الذاتى وخاصة من محصول القمح الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية.