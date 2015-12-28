نواب دائرة قطور وبسيون بالغربية يستعرضون مشاكل الدائرة مع مديرى المديريات

عقد محمد شحاتة، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة الغربية، اجتماعا بنواب دائرة قطور وبسيون الثلاثة حماده القسط وخالد مصباح وفؤاد حسب الله، لمناقشة كافة مشاكل مراكز الشباب بمركزى قطور وبسيون والسعى لإيجاد الحلول لها.

كما ناقش الاجتماع مشاكل نادى أهلى قطور والمقترحات المقدمة لتوفير قطعة أرض عن طريق الشراء، وذلك بإنشاء حساب خاص بجمع التبرعات من الأعضاء ورجال الأعمال بالدائرة، على أن تخصص تلك الأرض لإقامة ناد اجتماعى واستاد رياضى ومجمع للألعاب الفردية على أحدث طراز.

كما توجه النواب الثلاثة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية لاستعراض ومناقشة مشاكل الصرف الصحى بقرى المركزين والوقوف على آخر النتائج والمستجدات، وحصل النواب على نسخة من بيان مشروعات المرحلة الثانية الخاصة بالصرف الصحى، والذى يشمل قرى عطف أبو جندى وشبرا نباص وكفر بلضم وعزبة السرايا وبلتاج ومحلة مسير وأميوط بمركز قطور وكفر المنشى أبو حمر مركز بسيون.

وفور الانتهاء من زيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى توجه النواب لمديرية التربية والتعليم بالغربية واستقبلتهم فريدة مجاهد وكيل الوزارة وناقش الاجتماع المشاكل المتعلقة بمدارس المركزين، كما تمت مناقشة مشكلة الأراضى الزراعية المتبرع بها من الأهالى لإنشاء مدارس فى بعض قرى مركز قطور منها قرية بوريج وعزبة غرب بمحلة مسير وكوم على، والسعى لإيجاد حلول إيجابية للبدء فى إنشاء تلك المدارس والسعى لتطوير المنظومة التعليمية.

وفى نهاية جولاتهم توجه النواب لديوان عام المحافظة وتقابلوا مع السيد سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وتناول الاجتماع سبل المساعدة والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين والنهوض بالمركزين، والعمل على تذليل كافة العقبات.