بالصور.. إضراب عمال شركة "بتروتريد البترولية" يدخل يومه الـ17 فى أسيوط

واصل العاملون بشركة بتروتريد إحدى قطاعات المواد البترولية إضرابهم عن العمل لليوم السابع عشر داخل مقر الشركة بمنطقة السادات بمدينة أسيوط، احتجاجا على عدم ضمهم للائحة 2004 والتى تمنحهم حقوقهم.

وكان العاملون بالشركة قد دخلوا فى إضراب مفتوح داخل مقر الشركة منذ 17 يوما للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بجميع الشركات البترولية، مؤكدين على ضرورة ضمهم للائحة 2004 حيث إن لائحة 2011 تحرمهم من التسوية فى العمل للحاصلين على مؤهلات، وضم مدة خدمتهم فى الجيش وحرمانهم من العلاج الأسرى وتوفير رعاية متكاملة لهم علما بأن هذه اللائحة مستحدثة وأن باقى المحافظات ضمت اللوائح إلى لائحة موحدة.

وطالبوا بضرورة تنفيذ القرار الوزارى وإلحاقهم باللائحة التأسيسية والمساواة بين العاملين فى المكافآت والتسوية والعلاج الأسرى موضحين أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.



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