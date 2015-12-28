القبض على مسجلى خطر وراء سرقة عامل بالإكراه أثناء توصيله

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على مسجلى خطر عقب قيامهما بارتكاب حادث سرقة عامل بالإكراه أثناء استقلاله سيارة أجرة معهما لتوصيله من إلى منطقة السلام، حيث أشهرا فى وجهه الأسلحة واستوليا على هاتفه وأمواله.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من المواطن "محمد.ا" 23 سنة عامل بمحل ملابس ومقيم الزاوية الحمراء باستقلاله سيارة أجرة ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون " لم يتمكن من التقاط أرقامها " لتوصيله لمنطقة السلام وأثناء ذلك فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر "أدلى بأوصافهما التقريبية" بتهديده بسلاح نارى واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ 2400 جنيه كرها عنه وأجبراه على الترجل من السيارة وفرا هاربان.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عفت غ م" 38 سنة عاطل ومقيم السلام ( مسجل خطر ) مخدرات تحت رقم 12521 فئة " ب " والسابق اتهامه فى 10 قضايا و"محمد ش ى " 33 سنة سائق ومقيم السلام والسابق اتهامه فى 10 قضايا.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزة الأول سلاح نارى " فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار "والهاتف المحمول المستولى عليه، وبحوزة الثانى سلاح أبيض " مطواة ".

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن السيارة المستخدمة فى الحادث مستأجرة وقاما بإعادتها عقب ارتكاب الواقعة وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، جار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.