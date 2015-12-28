الجنح تؤيد براءة رئيس تحرير روز اليوسف وتغرم صحفية 20 ألف جنيه فى سب زينة

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد سمير، وسكرتارية عصام عبده، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة ومن الفنانة زينة، على حكم براءة رئيس تحرير روز اليوسف والصحفية سحر فتحى، المتهمين بسبها وقذفها.

وقررت المحكمة تأييد حكم براءة المتهم الأول وإلغاء حكم أول درجة للمتهمة الثانية وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت ببراءة رئيس التحرير والصحفية من تهمة سب وقذف الفنانة، فاستأنفت النيابة على الحكم فى الشق الجنائى، واستأنف طارق جميل على الشق المدنى.