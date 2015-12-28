نفوق 7500 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

شب صباح اليوم حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية جنبواى دائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب والقش ملك إبراهيم إبراهيم رمضان الزيات، عامل زراعى ومقيم بذات العنوان، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، ونفوق 7500 كتكوت عمر 21 يوما وتلف 7 أطنان علف، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة .

تم إخطار الإدارة البيطرى بإيتاى البارود وتحرر المحضر رقم 72 أحوال المركز لسنة 2015.