نائب دائرة إدفو يتفقد المستشفى العام والحميات بأسوان

تفقد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان - اليوم - مستشفى إدفو العام ومستشفى الحميات بإدفو.

واطمأن خلال جولته على استيعاب المستشفيين لكافة المرضى، سواء من خلال العيادات الخارجية والاستقبال أو حجز المرضى داخل الأقسام الداخلية المختلفة، وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

كما ناشد المرضى وذووهم النائب حسن سيد خليل، بسرعة التدخل لدى الحكومة لانتهاء أعمال تطوير مستشفى إدفو العام، بجانب توفير مولدات كهرباء احتياطية لتفادى انقطاع التيار الكهربائى.