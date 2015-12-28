أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب دائرة إدفو يتفقد المستشفى العام والحميات بأسوان

Google+ Print
نائب دائرة إدفو يتفقد المستشفى العام والحميات بأسوان نائب دائرة إدفو يتفقد المستشفى العام والحميات بأسوان
تفقد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان - اليوم - مستشفى إدفو العام ومستشفى الحميات بإدفو.

واطمأن خلال جولته على استيعاب المستشفيين لكافة المرضى، سواء من خلال العيادات الخارجية والاستقبال أو حجز المرضى داخل الأقسام الداخلية المختلفة، وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

كما ناشد المرضى وذووهم النائب حسن سيد خليل، بسرعة التدخل لدى لانتهاء أعمال تطوير مستشفى إدفو العام، بجانب توفير مولدات كهرباء احتياطية لتفادى انقطاع التيار الكهربائى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك