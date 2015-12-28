الشتا يحب الشوربة.. 5 أنواع تمنحك الصحة والسعادة

الطعام قد يمنحك أحيانًا الشعور بالسعادة وكثيرًا ما تحدد طريقتك فى تناول الطعام وأطعمتك المفضلة حالتك الصحية، ووفقًا للموقع الهندى The times of india، فإن هناك 5 أنواع من الشوربة عند تناولها تجعلك تشعر بالصحة والسعادة منها:إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتكون غنية بمضادات الأكسدة والألياف، كما أنها تعد من أكثر الوجبات المرغوبة للتغذية، والتى عادة ما تكون مصنوعة من الشمندر والطماطم والسبانخ والقرنبيط والزنجبيل وعصير الليمون الطازج.
>حيث إنها تحتوى على معادن غذائية، بها الكثير من الفوائد الصحية التى تساعد على تغذية الجسم وإمداده بالبوتاسيوم والحديد.
>والتى تصنع باستخدام مجموعة متنوعة من الخضراوات كالسبانخ والثوم والبصل والفلفل وزيت الزيتون والزبدة والكريمة، ويمكن أن تجعل الصباح صحيا ولذيذا.
> كثيرا ما ترتبط شوربة الطماطم بالشعور بالانتعاش وعند إضافة مزيج من المكونات الأخرى مثل النعناع والزنجبيل وعصير الليمون الطازج تصبح شوربة الطماطم إكسير الصحة فى الصباح.
>يمكن إعداد شوربة العدس الصحية باستخدام جميع المكونات المنزلية، كالبصل والفلفل والكزبرة وعصير الليمون، لتقوية طاقة الجسم، لأنها غنية بالبروتينات والفوائد الصحية التى تمد الجسم بالكثير من العناصر.
1- شوربة الخضار المختلطة:
>وتكون غنية بمضادات الأكسدة والألياف، كما أنها تعد من أكثر الوجبات المرغوبة للتغذية، والتى عادة ما تكون مصنوعة من الشمندر والطماطم والسبانخ والقرنبيط والزنجبيل وعصير الليمون الطازج.
2- شوربة السبانخ:
>حيث إنها تحتوى على معادن غذائية، بها الكثير من الفوائد الصحية التى تساعد على تغذية الجسم وإمداده بالبوتاسيوم والحديد.
3-شوربة الكريمة الخضراء:
>والتى تصنع باستخدام مجموعة متنوعة من الخضراوات كالسبانخ والثوم والبصل والفلفل وزيت الزيتون والزبدة والكريمة، ويمكن أن تجعل الصباح صحيا ولذيذا.
4-شوربة الطماطم:
> كثيرا ما ترتبط شوربة الطماطم بالشعور بالانتعاش وعند إضافة مزيج من المكونات الأخرى مثل النعناع والزنجبيل وعصير الليمون الطازج تصبح شوربة الطماطم إكسير الصحة فى الصباح.
5-شوربة العدس مع الكزبرة :
>يمكن إعداد شوربة العدس الصحية باستخدام جميع المكونات المنزلية، كالبصل والفلفل والكزبرة وعصير الليمون، لتقوية طاقة الجسم، لأنها غنية بالبروتينات والفوائد الصحية التى تمد الجسم بالكثير من العناصر.