الشتا يحب الشوربة.. 5 أنواع تمنحك الصحة والسعادة

الطعام قد يمنحك أحيانًا الشعور بالسعادة وكثيرًا ما تحدد طريقتك فى تناول الطعام وأطعمتك المفضلة حالتك الصحية، ووفقًا للموقع الهندى The times of india، فإن هناك 5 أنواع من الشوربة عند تناولها تجعلك تشعر بالصحة والسعادة منها: 1- شوربة الخضار المختلطة:

>وتكون غنية بمضادات الأكسدة والألياف، كما أنها تعد من أكثر الوجبات المرغوبة للتغذية، والتى عادة ما تكون مصنوعة من الشمندر والطماطم والسبانخ والقرنبيط والزنجبيل وعصير الليمون الطازج. 2- شوربة السبانخ:

>حيث إنها تحتوى على معادن غذائية، بها الكثير من الفوائد الصحية التى تساعد على تغذية الجسم وإمداده بالبوتاسيوم والحديد. 3-شوربة الكريمة الخضراء:

>والتى تصنع باستخدام مجموعة متنوعة من الخضراوات كالسبانخ والثوم والبصل والفلفل وزيت الزيتون والزبدة والكريمة، ويمكن أن تجعل الصباح صحيا ولذيذا. 4-شوربة الطماطم:

> كثيرا ما ترتبط شوربة الطماطم بالشعور بالانتعاش وعند إضافة مزيج من المكونات الأخرى مثل النعناع والزنجبيل وعصير الليمون الطازج تصبح شوربة الطماطم إكسير الصحة فى الصباح. 5-شوربة العدس مع الكزبرة :

>يمكن إعداد شوربة العدس الصحية باستخدام جميع المكونات المنزلية، كالبصل والفلفل والكزبرة وعصير الليمون، لتقوية طاقة الجسم، لأنها غنية بالبروتينات والفوائد الصحية التى تمد الجسم بالكثير من العناصر.

شبكةعيونالإخبارية

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