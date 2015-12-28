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الشتا يحب الشوربة.. 5 أنواع تمنحك الصحة والسعادة

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الشتا يحب الشوربة.. 5 أنواع تمنحك الصحة والسعادة الشتا يحب الشوربة.. 5 أنواع تمنحك الصحة والسعادة
الطعام قد يمنحك أحيانًا الشعور بالسعادة وكثيرًا ما تحدد طريقتك فى تناول الطعام وأطعمتك المفضلة حالتك الصحية، ووفقًا للموقع الهندى The times of india، فإن هناك 5 أنواع من الشوربة عند تناولها تجعلك تشعر بالصحة والسعادة منها:

1- شوربة الخضار المختلطة:


>وتكون غنية بمضادات الأكسدة والألياف، كما أنها تعد من أكثر الوجبات المرغوبة للتغذية، والتى عادة ما تكون مصنوعة من الشمندر والطماطم والسبانخ والقرنبيط والزنجبيل وعصير الليمون الطازج.

2- شوربة السبانخ:


>حيث إنها تحتوى على معادن غذائية، بها الكثير من الفوائد الصحية التى تساعد على تغذية الجسم وإمداده بالبوتاسيوم والحديد.

3-شوربة الكريمة الخضراء:


>والتى تصنع باستخدام مجموعة متنوعة من الخضراوات كالسبانخ والثوم والبصل والفلفل وزيت الزيتون والزبدة والكريمة، ويمكن أن تجعل الصباح صحيا ولذيذا.

4-شوربة الطماطم:


> كثيرا ما ترتبط شوربة الطماطم بالشعور بالانتعاش وعند إضافة مزيج من المكونات الأخرى مثل النعناع والزنجبيل وعصير الليمون الطازج تصبح شوربة الطماطم إكسير الصحة فى الصباح.

5-شوربة العدس مع الكزبرة :


>يمكن إعداد شوربة العدس الصحية باستخدام جميع المكونات المنزلية، كالبصل والفلفل والكزبرة وعصير الليمون، لتقوية طاقة الجسم، لأنها غنية بالبروتينات والفوائد الصحية التى تمد الجسم بالكثير من العناصر.

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