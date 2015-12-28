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الثلاثاء.. «هنا العاصمة» يستضيف محمد شاهين ومينا عطا احتفالًا برأس السنة ‎

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الثلاثاء.. «هنا العاصمة» يستضيف محمد شاهين ومينا عطا احتفالًا برأس السنة ‎ الثلاثاء.. «هنا العاصمة» يستضيف محمد شاهين ومينا عطا احتفالًا برأس السنة ‎

الإعلامية لميس الحديدي

كتبت: إنجي لطفي

تحتفل الإعلامية لميس الحديدي، يوم الثلاثاء القادم، في تمام التاسعة مساءً بأعياد رأس السنة في حلقةٍ خاصة من برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة فضائية CBC، حيث تستضيف نجما برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، في موسمه السابق، محمد شاهين، ومينا عطا، في ليلةٍ غنائية خاصة.
> ويتحدث نجما “ستار أكاديمي”، عن أغنيتهما الجديدة “أنا الصاحب”، التي حققت نسبة مشاهدة عالية، كما يتحدثا عن الموسم الحالي من برنامج ستار أكاديمي، وكيف يرونه، وما المُختلف بخصوصه عن الموسم السابق.

ويقدم النجمان عددًا من الأغاني بمناسبة ليلة رأس السنة، كما يتحدثان عن أمنياتهم في العام الجديد، وما الخطوات الفنية والغنائية التي سيقوما بها خلال الفترة المقبلة.

 

 

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