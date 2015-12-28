صور| رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بساقلتة في سوهاج

قال اللواء المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب.

وأضاف أنه شارك في الرحلة التعريفية عدد 25 سيدة من مجلس المدينة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة والشئون الاجتماعية ومديرية الصحة ومستشفى ساقلتة المركزي، حيث تم زيارة محطة مياه الطوايل النقالي بساقلتة.

وفي ختام الرحلة التعريفية تم توعية السيدات المشاركات بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع الصرف الصحي والتوعية بمخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية، والعمل على نشر رسالة التوعية المائية بالمصالح الحكومية التي يمثلونها، كما تم توزيع كتيبات ومطبوعات للتوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة.