أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بساقلتة في سوهاج

Google+ Print
صور| رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بساقلتة في سوهاج صور| رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بساقلتة في سوهاج

خلال الرحلة التعريفية

 

قال اللواء المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب.

وأضاف أنه شارك في الرحلة التعريفية عدد 25 سيدة من مجلس المدينة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة والشئون الاجتماعية ومديرية الصحة ومستشفى ساقلتة المركزي، حيث تم زيارة محطة مياه الطوايل النقالي بساقلتة.

وفي ختام الرحلة التعريفية تم توعية السيدات المشاركات بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع الصرف الصحي والتوعية بمخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية، والعمل على نشر رسالة التوعية المائية بالمصالح الحكومية التي يمثلونها، كما تم توزيع كتيبات ومطبوعات للتوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا