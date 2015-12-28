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توسيع آفاق التعاون بين «التعليم» و«سامسونج» لتطوير العملية التعليمية

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توسيع آفاق التعاون بين «التعليم» و«سامسونج» لتطوير العملية التعليمية توسيع آفاق التعاون بين «التعليم» و«سامسونج» لتطوير العملية التعليمية

الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

استقبل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، “دونجمين كيم”، مدير أعمال شركة سامسونج للإلكترونيات، حيث تناول اللقاء عرض عدة مجالات للتعاون تتعلق بالعملية التعليمية بين الوزارة وشركة سامسونج، والتي تتمثل في توفير بيئة تعليمية جديدة عن طريق استبدال السبورات بالشاشات الإليكترونية، وإرسال مضمون شرح الدروس إلى أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، أو عن طريق البريد الإليكترونى، وتم الاتفاق على عرض هذه التجربة عمليًا، لدراسة مدى إمكانية الاستفادة منها.

وقدم ممثلي شركة سامسونج، مشروعًا آخر يتعلق بتجهيز معامل الكمبيوتر عن طريق جهاز “سيرفر” واحد، وعددٍ من الشاشات الإليكترونية.

وأكد “دونجمين” حرص الشركة على دعم التعاون مع الوزارة من خلال إتاحة كل منتجات سامسونج الإليكترونية للمعلمين والطلاب، بنسبة خصم، أو على نظام التقسيط بدون فوائد، ووجه “الشربيني” بتقديم بروتوكول تعاون بهذا الشأن حتى يمكن دراسته.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تسعى في الفترة الحالية، لميكنة الإدارات التعليمية، وطالب ممثلي الشركة بعمل نموذج لميكنة إحدى الإدارات التعليمية يمكن تقيمه، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي الإدارات الأخرى في حالة نجاحه .

يذكر أن حضر اللقاء حسام الكاشف، مدير إدارة المبيعات بشركة سامسونج، وليد العطار، مدير مبيعات القطاع الحكومي بالشركة، ومحسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ووليد الفخراني، مدير عام البنية التكنولوجية.

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