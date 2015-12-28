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إجلاء مقاتلين سوريين إلى تركيا تحت إشراف الصليب الأحمر

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إجلاء مقاتلين سوريين إلى تركيا تحت إشراف الصليب الأحمر إجلاء مقاتلين سوريين إلى تركيا تحت إشراف الصليب الأحمر

ارشيفية

قالت مصادر من المعارضة السورية في بلدة الزبداني، إن عربات اسعاف وحافلات دخلت يوم الاثنين، البلدة المحاصرة والواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة لإجلاء عدد من المقاتلين بينهم مصابون إلى تركيا، بمقتضى اتفاق ترعاه الأمم المتحدة توصلت إليه الأطراف المتحاربة.

وسيسمح الاتفاق لمقاتلي المعارضة المختبئين من شهور في الزبداني قرب الحدود اللبنانية بالمرور الآمن إلى مطار بيروت ثم السفر إلى وجهتهم النهائية في تركيا تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقًا لـ”رويترز”.

وبالتزامن مع ذلك ستتوجه في قافلة برية نحو 300 عائلة في بلدتين محاصرتين شيعيتين في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد والواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة إلى الحدود التركية ومن هناك سيسافرون جوا إلى بيروت.

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