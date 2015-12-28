صور| إقبال على شراء الكارت الذكي لمترو الأنفاق وأكشاك بيعه تصل حلوان

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، على أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الكارت الذكي لمترو الأنفاق، حيث وصل عدد المشتركين فيه ٢٨٨٠ مشاركًا، وذلك منذ بدء التشغيل في الـ١٢ من ديسمبر الجاري، بإجمالي إيراد حوالي ٨٣٠٠٠ جنيه.

وأضاف “إبراهيم”، أن الكارت الذكي سوف يُساهم في حل أزمة الازدحام أمام شبابيك التذاكر، وسيشتريه المواطن من محطات المترو بعشرة جنيهات بدون أي إجراءات، كما أنه هو صالح لمدة خمس سنوات، ويتم شحنه من عشر إلى مائة جنيه، ويخصم منه جنيهًا واحدًا عند كل مرة استخدام.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه في إطار سعي الشركة، لتنمية مواردها وتقليل حجم الخسائر، فقد أقامت مجموعة أكشاك في محطة حلوان، ويتم قريبًا إجراء عليها مزايدة لفتح أبواب رزق للشباب، ومنع الباعة الجائلين من الصعود إلى المترو، ومضايقة الركاب، مضيفًا أن هذه الأكشاك سوف تكون بشكلٍ حضاري داخل محطات المترو، ولن يُسمح فيها بالعشوائية .