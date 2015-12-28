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بالصور.. شرم الشيخ تتجمل استعدادًا لأعياد الميلاد ورأس السنة

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بالصور.. شرم الشيخ تتجمل استعدادًا لأعياد الميلاد ورأس السنة بالصور.. شرم الشيخ تتجمل استعدادًا لأعياد الميلاد ورأس السنة
يجرى العمل على قدم وساق فى مدينة السحر والجمال شرم الشيخ، والعمل فى خليج نعمة ليل نهار، وذلك بتكثيف العميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع خليج نعمة، جهود العمل، حتى أصبح القطاع أشبه بخلية نحل من أجل الانتهاء من تجميل شوارع خليج نعمة.

وتم تجميل الشوراع بالزينة مثل بابا نويل وزينة أعياد الميلاد ورأس السنة، والرسم على أرضيات الشوارع والأرصفة لتظهر بمنظر جمالى وحضارى نال إعجاب بعض السائحين المتواجدين بشرم الشيخ لقضاء احتفالات أعياد الميلاد، وسط تأمين شديد من رجال أمن جنوب سيناء بالمناطق السياحية والكنائس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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