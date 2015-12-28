الممثل ساشا بارون كوهين وزوجته يتبرعان بمليون دولار للاجئين السوريين

تعهد الممثل الكوميدى البريطانى ساشا بارون كوهين، وزوجته إيزلا فيشر، بالتبرع بمليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، وذلك بحسب إعلانات من عدة منظمات خيرية أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن الزوجين تعهدا بالتبرع بـ500 ألف دولار لصالح منظمة "إنقاذ الأطفال" لشراء لقاحات ضد الحصبة للأطفال المحاصرين وسط الصراع فى شمال سوريا، ونصف مليون دولار لمنظمة "لجنة الإنقاذ الدولية" للمساعدة فى توفير الرعاية الصحية والمأوى والمرافق الصحية للاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فر أكثر من 4 ملايين سورى من الصراع فى بلادهم بحثًا عن الأمان فى دول الجوار، فيما اضطر ملايين آخرون لترك بيوتهم والانتقال إلى أجزاء أخرى داخل البلاد.

وقال جاستين فورسيز، الرئيس التنفيذى لمنظمة "إنقاذ الأطفال"، إن الأموال سوف تنقذ آلاف الأحياء وتحمى الأطفال المعرضين للخطر. وأضاف أن إعلان هذا التبرع السخى من شأنه أن يسلط الضوء على مأساة قضية اليوم المتعلقة بالأطفال واللاجئين السوريين.

ووصف ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطانى السابق ورئيس لجنة الإنقاذ الدولية، تبرع ساشا كوهين وزوجته بأنه "تعبير كبير عن الإنسانية".

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