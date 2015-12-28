صحيفة إسبانية: مصر تستورد 120 ألف طن قمح من الأرجنتين يناير المقبل

قالت صحيفة كلارين الإسبانية أن بعد أكثر من 3 سنوات دون نجاح الأرجنتين فى الحصول على المناقصات لتصدير القمح لمصر، تعود مرة آخرى لتصبح الرائدة فى العالم بمجال الحبوب، إذ ستصدر 120 ألف طن بحلول يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الأرجنتينى فى مناقصة للشحن فى الفترة بين 21 و31 يناير المقبل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التى تشترى فيها مصر القمح الأرجنتينى رغم محاولات الأرجنتين للفوز فى مناقصات تصدير القمح، ومصر اشترت القمح من شركة لويس دريفوس بمتوسط سعر قدره 190.94 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال تاجر يقيم بالقاهرة "ساعد انخفاض أسعار الشحن الأرجنتين على زيادة قدرتها التنافسية فى هذه المناقصة."



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