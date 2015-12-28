الأرصاد : طقس شتوى مائل للدفء نهارا غدا وأمطار على السواحل والوجه البحرى

يتوقع خبراء حالة الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الاثنين ، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على اغلب الانحاء كما تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وعلي مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة الي نشطة علي اغلب انحاء الجمهورية .

وبالنسة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل الى مضطرب و الرياح شمالية غربية ، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 امتار ، والبحر الأحمر معتدل ، تصاحبه الرياح الشمالية غربية ، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين .

وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:

القاهرة الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى الإسكندرية 15 صغرى 19 عظمى، وبمرسى مطروح 14 للصغرى 19 للكبرى، بورسعيد إلى 17 صغرى 21 للعظمى، وفى دمياط 14 صغرى 20 للعظمى، والإسماعيلية 11 للصغرى 20 للعظمى، وفى السويس 11 للصغرى 20 للعظمى، العريش الصغرى 7 العظمى 21، نخل الصغرى 3 العظمى 18، طابا الصغرى 4 العظمى 20، الطور الصغرى 10 العظمى 23، مرسى علم الصغرى 16 العظمى 24، الغردقة الصغرى 13 العظمى 25، شرم الشيخ الصغرى 16 العظمى 24، رفح الصغرى 7 العظمى 20، كاترين الصغرى 2 العظمى 15، سيوة الصغرى 8 العظمى 19، المنيا الصغرى 6 العظمى 19، الفيوم الصغرى 6 العظمى 19، رأس سدر الصغرى 10 العظمى 24، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 22، وسط الدلتا الصغرى 10 العظمى 20، أسيوط الصغرى 10 العظمى 20، سوهاج الصغرى 7 العظمى 20، ا لأقصر الصغرى 7العظمى 23، أسوان الصغرى 10 العظمى 26، شلاتين الصغرى 14 العظمى 25، حلايب الصغرى 16 العظمى 23، الوادى الجديد الصغرى 5 العظمى 22، قنا الصغرى 6 العظمى 22، نويبع الصغرى 15 العظمى 23، السلوم الصغرى 12 العظمى 17.