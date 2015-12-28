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مصرع شخصين وإصابة 11 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية

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مصرع شخصين وإصابة 11 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية مصرع شخصين وإصابة 11 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالشرقية
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون بكدمات وكسور فى حادث تصادم وقع اليوم، بطريق "بلبيس – القاهرة"، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى بلبيس، ونقل 5 من المصابين لمستشفى بلبيس العام و6 إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق العام "بلبيس- القاهرة" أمام المظلات.

وتبين من التحريات الأولية تصادم سيارة ربع نقل استقلتها عائلة كاملة من مركز فاقوس لتأدية واجب عزاء بالقاهرة، بسيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 11 من مستقلى السيارة الربع نقل وجار رفع آثار الحادث من على الطريق.

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مصر 365