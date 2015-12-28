هاني رمزي يستقر على قائمة إنبي الإفريقية.. مصير شرويدة لم يحسم بعد

استقر الجهاز الفني لإنبي بقيادة هاني رمزي على قيد 25 لاعباً فى القائمة التي ستشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لعام 2016، المقرر إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الـ48 ساعة المقبلة.

فضل الجهاز الفنى ترك 5 مقاعد للصفقات الجديدة التي سيبرمها النادي البترولي في شهر يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتاج الفريق بحسب هاني رمزي لتدعيمات في خطي الهجوم والدفاع، إذ سيكون التركيز على هذين المركزين في التدعيم.

وضمت القائمة كلاً من:"محمد عبد المنصف، على لطفي والبلعوطي في حراسة المرمى.

أسامة إبراهيم، أحمد صبحي، رامي صبري، إبراهيم يحيى، عمرو الحلواني، أحمد يونس، محمد ناصف وصلاح سليمان فى خط الدفاع.

نور السيد، أحمد سالم صافى، محمود صبري، لاما كولين، محمود توبة، أحمد رفعت، حمدي فتحي وماريو مارتينيز فى خط الوسط.

محمود قاعود، أوميد أوكيري، وائل فراج وصلاح عاشور في خط الهجوم.

بالإضافة إلى الثنائي الصاعد عبد الله جمعة ومحمد مجدى "أفشة".

من جهة أخرى، قرر النادي البترولي تأجيل موقف أحمد شرويدة مهاجم الفريق من القيد، إذ أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسينتظروا حتى التجديد له ليتم قيده، فيما استبعد الجهاز الفني مدافع الفريق محمد سمير من القائمة.