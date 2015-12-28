وصول 33ألف و294 طن حديد بليت لميناء الأدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال السفينة أيرو ستار، وعلى متنها 33 ألف و294 طن حديد بليت، والقادمة من الهند، كما تغادر الميناء السفينة ستيلا دي ماري، وعلى متنها 4 ألاف طن دقيق معبأ متجهة إلى اليمن، كما يغادر ميناء سفاجا 990راكب و166شاحنة.

> ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 95شاحنة و18 سيارة و80 راكب، والسفينة الحرية 2، وعلى متنها 70شاحنة، و6راكب، كما تغادر العبارة مسرة، وعلى متنها 516راكب و23 سيارة و19 شاحنة .

وشهد ميناء سفاجا على جانب آخر بالأمس، استقبال العبارة القاهرة، وعلى متنها 169راكب، و23 سيارة و7 شاحنة، كما غادرت العبارة القاهرة، وعلى متنها 464راكب و30 سيارة، و8 شاحنة، والسفينة نما اكسبريس، وعلى متنها 60شاحنة، و10راكب، والسفينة الحرية 2، وعلى متنها 79شاحنة ، فضلًا عن وصول 716 راكب منهم 135 معتمر لميناء نويبع.

> ويستعد ميناء نويبع اليوم، لاستقبال العبارة ايلة، وعلى متنها 377راكب، و44سيارة تصدير، والسفينة بريدج، وعلى متنها 52 شاحنة .

> وشهد الميناء بالامس، استقبال العبارة ايلة، وعلى متنها 207راكب، منهم 45معتمر و1 باص عمرة، و41 سيارة تصدير، و9 شاحنة، و2 باص جيت، والعبارة برنسيسة، وعلى متنها 132 راكب، منهم 90معتمر و2 باص عمرة، والسفينة بريدج، وعلى متنها 47 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة، وعلى متنها 652راكب منهم 135معتمر، و3 باص عمرة، و1 سيارة، و5 شاحنة، و4 باص جيت، والعبارة برنسيسة، وعلى متنها 30 راكب، والسفينة بريدج، وعلى متنها 31 شاحنة.

> ويغادر ميناء الغردقة 275 سائحًا، كما يستعد ميناء الغردقة اليوم، لمغادرة السفينة السياحية بيرلين، وعلى متنها 275 سائحًا، و169 طاقم متجهة إلى ميناء العقبة الأردني بعد انتهاء جولاتها السياحية .