الصحة الفلسطينية تعلن وفاة حالتين وإصابة 54 بإنفلونزا الخنازير منذ بداية الشتاء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مواطنين اثنين من ذوي المناعة المنخفضة، توفيا، منذ بداية الشتاء الحالي، جراء إصابتهما بفيروس ‘H1N1′ المعروف بـ “انفلونزا الخنازير”.

وأوضح أسعد الرملاوي مدير الصحة الأولية في الوزارة، في تصريح صحفي، أنه تم تشخيص 54 حالة مصابة بالفيروس في فلسطين، تعافت جميعها، باستثناء حالتين توفيتا؛ حيث كانت لمريضين يعانيان من أمراض بالقلب، والرئتين، والكلى، ومن ذوي الأعمار المتقدمة، وففًا لمواقع فلسطينية.

وقال إنه منذ 2009 أصبح فيروس’H1N1′ مرضًا موسميًا متلازما مع الإنفلونزا التقليدية المتعارف عليها، حيث يصعب التعرف على هذا النوع من الإنفلونزا إلا عبر التشخيص المخبري، وفقط للحالات التي تصل المستشفيات، وبمضاعفات واضحة.

وأشار الرملاوي أن وزارة الصحة وفرت كافة مستلزمات الفحص والعلاج المتعارف عليه عالميا في مراكزها، التي تنتشر في محافظات الوطن مجانا، ودون الحاجة إلى تأمين صحي.