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ضبط 14 ألف عبوة وأعشاب لعلاج النحافة وتكبير الثديين مغشوشة داخل محل عطارة

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ضبط 14 ألف عبوة وأعشاب لعلاج النحافة وتكبير الثديين مغشوشة داخل محل عطارة ضبط 14 ألف عبوة وأعشاب لعلاج النحافة وتكبير الثديين مغشوشة داخل محل عطارة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية من ضبط صاحب محل عطارة بالجمالية بحوزته 14 ألف عبوة وأعشاب لعلاج النحافة وتكبير الثديين.

وردت معلومات للواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير مباحث التموين، مفادها وجود محل عطارة بالجمالية يبيع أعشابا وعبوات للمواطنين بزعم أنها تعالج النحافة وتكبير الثديين للسيدات، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المواطنين بهدف تحقيق الأرباح.

وتم ضبط 14 ألف عبوة داخل المحل وأعشاب طبية من الصين والهند والمغرب، والقبض على صاحب المحل بتهمة النصب على المواطنين.

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مصر 365

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