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ضبط حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية

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ضبط حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية ضبط حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية
أشرف اللواء نادر جنيدى مدير أمن الإسكندرية على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط كل من "أحمد . م"- 45 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد 275 كجم من الكبدة داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "عطية . م" - 55 سنة صاحب مصنع حلوى لحيازته وعرضه للبيع عدد "1416" قطعة حلوى المولد مغلفة بدون ثمة بيانات تجارية منتج نهائى معدة للبيع، وعدد "250" كجم سودانى مقشر بدون ثمة بيانات تجارية مما يستخدم فى التصنيع.

كما تم ضبط "محمد . ا "- 48 سنة بائع أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص، لقيامه بتجميع عدد "40" أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كجم بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المحدد، و "عصام الدين.ا"- 35 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "1150" صاروخ نارى ومحدث صوت أجنبية الصنع ومجهولة لمصدر.

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مصر 365

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