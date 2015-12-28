ضبط خارجين على القانون بحوزتهم أقراص مخدرة بدائرة قسم المنتزه ثان

تمكن كل من، الرائد ياسر القطان والنقيب عبد الرحمن شريف الضباط بوحدة مباحث قسم ثان المنتزه، من ضبط "رأفت . ع" 40 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "اتجار مخدرات – سرقة – سلاح نارى" أخرها القضية جنايات القسم "سلاح نارى" بحوزته بندقية آلية - عيار 7.62×39 مم "بقصد الدفاع".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه من ضبط كل من، "علاء .ر" - 18 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 160 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 - وعدد 3 طلقات من ذات العيار "بقصد الدفاع" ومبلغ 465 جنيها وهاتف محمول ، و"مروان . ع"- 23 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش إيطالى الصنع ماركة فرانكو – عيار 12 "بقصد الدفاع ". وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

و"أشرف. ز" 48 سنة بالمعاش صاحب شركة مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ماركة ماجنم – عيار 12 - وعدد 12 طلقة من ذات العيار "بقصد الدفاع".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم محرم بك من ضبط "أحمد . خ" - 36 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه"، بحوزته عدد "1500" قرص مخدر "بقصد الاتجار" ومبلغ 105 جنيهات وهاتف محمول.