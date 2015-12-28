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ضبط خارجين على القانون بحوزتهم أقراص مخدرة بدائرة قسم المنتزه ثان

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ضبط خارجين على القانون بحوزتهم أقراص مخدرة بدائرة قسم المنتزه ثان ضبط خارجين على القانون بحوزتهم أقراص مخدرة بدائرة قسم المنتزه ثان
تمكن كل من، الرائد ياسر القطان والنقيب عبد الرحمن شريف الضباط بوحدة مباحث قسم ثان المنتزه، من ضبط "رأفت . ع" 40 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "اتجار مخدرات – سرقة – سلاح نارى" أخرها القضية جنايات القسم "سلاح نارى" بحوزته بندقية آلية - عيار 7.62×39 مم "بقصد الدفاع".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه من ضبط كل من، "علاء .ر" - 18 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 160 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 - وعدد 3 طلقات من ذات العيار "بقصد الدفاع" ومبلغ 465 جنيها وهاتف محمول ، و"مروان . ع"- 23 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش إيطالى الصنع ماركة فرانكو – عيار 12 "بقصد الدفاع ". وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

و"أشرف. ز" 48 سنة بالمعاش صاحب شركة مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ماركة ماجنم – عيار 12 - وعدد 12 طلقة من ذات العيار "بقصد الدفاع".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم محرم بك من ضبط "أحمد . خ" - 36 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه"، بحوزته عدد "1500" قرص مخدر "بقصد الاتجار" ومبلغ 105 جنيهات وهاتف محمول.

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مصر 365