النقض تؤيد سجن طالب إخوانى 3 سنوات لاعتدائه على ضابط شرطة بالشرقية

قررت محكمة النقض اليوم الاثنين، رفض الطعن المقدم من أحد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، على حكم الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وأيدت سجنه لإدانته بالاعتداء على ضابط شرطة.

وكان دفاع أحمد رمضان الدحار، الطالب بالفرقة الأولى كلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، تقدم بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد موكله بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة بالشرقية.

وأسندت النيابة العامة للطالب المتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات العامة، والاعتداء على ضابط شرطة، والتحريض على العنف.