سقوط عصابة "أبو جودة" لتجارة المخدرات فى القليوبية

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات فى القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة يتزعمها المدعو"هيثم .س.ى" وشهرته "أبوجودة" 35 سنة عاطل ومقيم ميت الحوفيين، دائرة مركز بنها، السابق اتهامه فى القضية رقم 1432 إدارى مركز بنها لسنة 2004م – ضرب.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم تبين هروبه وأمكن ضبط كل من، "محمد.ا.م" 20 سنة عاطل ومقيم المنزلة – الدقهلية ، و"سعيد .ا.ع"21 سنة عاطل ومقيم ميت برة – قويسنا – منوفية وبحوزتهما الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، مبلغ مالى 1400 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وعدد [2] دراجة نارية، الأولى ماركة دايون تحمل لوحات رقم 6584 ق م ج والثانية بدون لوحات معدنية ماركة دايون حمراء فضى اللون، وبالكشف عليها برقمى الشاسيه 981592421 - موتور رقم 83407917 تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8583 جنح قسم بنها لسنة 2011م ، بتاريخ 2/9/2011م.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك والمتهم الهارب، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والدراجتين الناريتين لتسهيل تنقلاتهما.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، وضبط المتهم الهارب.