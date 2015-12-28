وصول 33 ألف و294 طن حديد بليت لميناء الأدبية

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايروستار وعلى متنها 33 ألف و294 طن حديد بليت قادمة من الهند، كما تغادر الميناء السفينة ستيلا دى مارى وعلى متنها 4 آلاف طن دقيق معبأ متجهة إلى اليمن.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 95 شاحنة و18 سيارة و80 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 70 شاحنة و6 راكب كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 516 راكب و23 سيارة و19 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 169 راكب و23 سيارة و7 شاحنة، كما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 464 راكب و30 سيارة و8 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 79 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 377 راكب و 44 سيارة تصدير و السفينة بريدج و على متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 207 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و41 سيارة تصدير و9 شاحنة و2 باص جيت والعبارة برنسيسة وعلى متنها 132 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 47 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 652 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و1 سيارة و5 شاحنة و4 باص جيت والعبارة برنسيسة وعلى متنها 30 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 31 شاحنة.

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائح و169 طاقم متجهة إلى ميناء العقبة الأردنى بعد انتهاء جولاتها السياحية.