محافظ الغربية يصل مكتبه بديوان عام المحافظة

وصل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد، مكتبه الكائن بديوان عام المحافظة الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، وكان فى استقباله، اللواء السيد سعيد سكرتير عام محافظ الغربية، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن الشرقاوى مدير مكتب المحافظ، ومنجى الشافعى مدير العلاقات العامة، ومحمد رزق مدير إدارة أمن المحافظة.

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد قد بدأ مهام عمله محافظا للغربية مساء أمس الأحد، وقام بزيارة ميدانية لمسجد السيد البدوى، وأدى صلاة العشاء والتقى عددا من المواطنين والعاملين بالمسجد قبل أن يتوجه للديوان العام.

وحدد المحافظ مؤتمرا صحفيا فى السابعة من مساء اليوم الاثنين للقاء الصحفيين والإعلاميين ومراسلى الصحف والمواقع الإخبارية لاستعراض مشاكل المحافظة، والمشاركة الفعالة فى حل الأزمات المتراكمة.

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