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مقتل الرجل الثاني في « القاعدة» فرع المغرب العربي في الجزائر

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مقتل الرجل الثاني في « القاعدة» فرع المغرب العربي في الجزائر مقتل الرجل الثاني في « القاعدة» فرع المغرب العربي في الجزائر

رشيد البليدي الملقب “أبو الحسن” – أرشيفية

أكد تنظيم  القاعدة في المغرب العربي مقتل الرجل الثاني في التنظيم رشيد البليدي الملقب “أبو الحسن”، بكمين للجيش الجزائري في ولاية تيزي وزو شرقي البلاد.

وكان البليدي ملاحقًا باعتباره الشخصية الأبرز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، بسبب ظهوره في تسجيلات تحريضية لمؤسسة “الأندلس” الذراع الإعلامي للتنظيم، ويعتبر البليدي الرجل الثاني في الفرع المغاربي لـ “القاعدة” بعد قائد التنظيم، عبد المالك دروكدال، الملقب بـ “أبو مصعب عبد الودود”، حسبما أفادت روسيا اليوم.

ويؤكد مقتل البليدي في منطقة بونعمان في مدينة تيزي وزو، تقاسم “القاعدة” النشاط في منطقة القبائل مع تنظيم “جند الخلافة” وهو فرع “داعش” الذي يسيطر على بعض المناطق الحساسة في ولاية بومرداس المحاذية لتيزي وزو.

 

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