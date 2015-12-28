الزمالك يحسم هوية المهاجم الأجنبي عقب مباراة بتروجيت

قرر ماركوس باكيتا، المدرب البرازيلي للزمالك تأجيل حسم هوية المهاجم الأجنبي الذي سيتعاقد معه النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

الزمالك يحتاج لتدعيم خط هجومه بمهاجم أجنبي، إذ أن الفريق حاليا لا يضم صوى مهاجمين فقط صرحاء هما أحمد حسن مكي وباسم مرسي.

من جهة أخرى، يحتفظ الفريق بمكان للاعبين الأجانب بجانب معروف يوسف ومحمد كوفي بعد رحيل البوركيني عبد الله سيسيه بنهاية الموسم المنقضي.

وقرر باكيتا حسم ملف المهاجم الجديد في أعقاب مباراة الزمالك وبتروجيت، خاصة أن رئيس النادي مرتضى منصور يريد حسم الأمر مبكرا.

ويلتقي الزمالك مع بتروجيت ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري، مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس.