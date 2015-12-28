فريده الشوباشي ومحمد حماقي ورامي صبري في سهرة رأس السنة على نايل تي في

كتبت: إنجي لطفي

سجلت قناة النيل الدولية سهرة خاصة احتفالًا بالعام الجديد 2016، تبدأ السهرة في التاسعه من مساء الخميس 31 ديسمبر بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش، شارك في السهرة عدد كبير من العاملين بالقناة، حيث يقدم الساعة الأولى تغريد حسين ونبيل الشوباشي، وتتضمن لقاء مع رانيا علواني أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة في تاريخ دورات البحر الأبيض المتوسط وعضو اللحنة الأوليمبية الدولية والنادي الأهلي هلي سابقًا.

كما تليها فقرة الطفلة جنا، حيث تغني أغاني الكريسماس بالاإنجليزية والفرنسية وتتحدث عن الأعمال السينمائية التي شاركت فيها مع الفنان هاني رمزي وغيرها، وتضمنت الفقرة الثالثة لقاء مع أحمد جبر صاحب الغطسة السكوبا المسجلة في موسوعة الأرقام القياسية جينيس ريكورد، إخراج احمد فكري بروديوسر اشرف حسن.

فيما يقدم الساعة الثانية أشرف مسعود ودينا حسين وتتضمن فقرتها الأولى لقاء مع فريده الشوباشي، والتي تتحدث لأول مرة عن جوانب اجتماعية وثقافية وفنية في شخصيتها بل وتفاجئ الجمهور بالغناء للفنانة ليلي مراد أشهر أغنياتها، وتليها فقرة فنية مع فرقة جميزة ناصر النوبي ويم سويلم، والتي تغني مزيج من أغاني تجمع الفلكلور المصري والجيتار الإسباني، فضلًا عن فقرة المزمار البلدي الفلكلورية إخراج أشرف مكرم.

بينما يقدم الساعة الثالثة رنا القصاص وأحمد نادر أبو الفتوح، وفيها يستضيف أبطال لعبة الترامبولين في مصر ويستعرض إنجازاتهم العالمية تليها فقرة مسجلة مع النجم محمد حماقي والنجم رامي صبري، وما قدموه فنيًا في 2015 وتختتم الساعه بالـ Count Down في تمام الثانية عشرة مساءً إيذانًا بالعام الميلادي الجديد، إخراج وائل سيد.

والسهرة من إعداد نميري شومان ورنا الدسوقي ويرأس تحرير السهرة مني مصيلحي وإعداد نميري شومان ورنا الدسوقي، حيث تضمنت عددًا من التقارير عن حصاد 2015 الثقافي والسياحي تقديم رشا ماضي واشلي الجندي وإخراج داليا نبيل وفريال محمد وسعيد قاطون.

وفي سياق متصل أنتجت القناة عددًا من البروموهات لرأس السنة إخراج وائل شركس ووائل اللمعي ومحمد شادي وهاني سمير ومصطفى الدهشان مديرا الانتاج زكريا زيدان وعمرو محمود.

يذكر أن السهرة تم تصويرها في فيلا أحد مذيعي القناه متطوعًا لإنقاذ الموقف لانشغال استوديوهات المقطم- التي تبث منها نايل تي في سهراتها منذ 2014 – لانشغاله بالتوك شو الجديد ” أنا مصر” الذي تنفذه شركة بلاك أند وايت لصالح ماسبيرو.