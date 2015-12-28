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روسيا: توسيع العقوبات الاقتصادية على تركيا

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روسيا: توسيع العقوبات الاقتصادية على تركيا روسيا: توسيع العقوبات الاقتصادية على تركيا

 

أركادي دفوركوفيتش – أرشيفية

أكد أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن رئيس دميتري مدفيديف تحدث خلال الاجتماعات الوزارية الأخيرة عن ضرورة توسيع العقوبات ضد تركيا، وإتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، وذلك على خلفية إسقاط تركيا المقاتلة الروسية 24 في سوريا يوم 24 نوفمبر الماضي.

وقال دفوركوفيتش، إن الحكومة الروسية لا تضع صوب أعينها التخلي عن التعاون مع تركيا نهائيًا، موضحًا:‘‘ كننا نرى أنه من الضروري تقديم رد مناسب على الخطوات التركية غير الودية’’، حسبما أفادت روسيا اليوم.

يذكر أن  فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، وقع يوم الـ28 من نوفمبر، الماضي قانونًا “حول إتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة تجاه الجمهورية التركية” يمنع استيراد أنواع معينة من المنتجات التركية، ويشمل الحظر بالدرجة الأولى المنتجات الزراعية.

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