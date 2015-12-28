مناقصة المرحلة الـ3 لمجمع محمد بن راشد الأسبوع المقبل

تطرح هيئة كهرباء ومياه دبي مناقصة مشروع المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الاسبوع المقبل وسيتم الترسية خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه المرحلة 800 ميجاوات، بحسب نظام المنتج المستقل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس في فندق جراند حياة في دبي وأعلن خلاله عن تنظيم الهيئة للنسخة الأولى من معرض دبي للطاقة الشمسية تزامناً مع فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2016» وسينظم المؤتمر خلال الفترة من 4 الى 6 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وسيمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 13 الف متر مربع، ويستقطب عارضين من مختلف أنحاء العالم.

مركز الابتكار

وقال الطاير أرست الهيئة عطاء مركز الابتكار في المجمع وسوف يكون جاهزا في 2017. كما طرحت الهيئة مناقصة مركز البحوث والتطوير في المجمع وبدأت باستلام العروض وهو قيد الترسية.

وأوضح الطاير أن الهيئة تنفذ حاليا مشروع طاقة شمسية على سطح خزان المياه في جبل علي لإنتاج 1.5 ميجا وات، منوها بأنه من ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة انشاء منطقة حرة للطاقة النظيفة بدبي ستكون مركزا عالميا لجذب الشركات ومراكز البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة وسوقا للطاقة المتجددة في دبي، وستقوم الهيئة بتعيين الاستشاري وإجراء الدراسات اللازمة للمشروع بحيث تكون الرؤية واضحة مطلع الصيف المقبل لاختيار الموقع وإنشاء المنطقة.

حضر المؤتمر الدكتور يوسف ابراهيم الأكرف، رئيس لجنة المبيعات والدعم اللوجستي لمعرض ويتكيس، وخولة المهيري، رئيس اللجنة التسويقية الإعلامية للمعرض، وجمال الحمادي، نائب الرئيس للمشاريع الخاصة - قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة، وعدد من المسؤولين من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال الطاير إن الخبراء يتوقعون أن يتوسع سوق الطاقة الشمسية عشرة أضعاف بحلول 2030 ليصبح المصدر الأساسي للطاقة في العالم، وإن الطاقة الشمسية قد تحقق إيرادات تقدر بخمسة تريليونات دولار خلال 15 عاماً، لتحل مكان كميات كبيرة من الوقود الأحفوري.

وأضاف ساهم التطور الهائل في تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والانخفاض الكبير في تكلفتها الذي بلغ 75% خلال السنوات العشر الماضية، في زيادة الاعتماد عليها في مختلف أنحاء العالم. ويقدر إجمالي قدرة الطاقة التي تنتجها وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم اليوم بنحو 185 جيجاوات، تمت إضافة 50 جيجاوات منها خلال عام 2015، مقارنة بـ37 جيجاوات خلال عام 2014.

مسابقة عالمية

وبين الطاير أن الدولة بدأت الاستعداد مبكراً لوداع آخر قطرة نفط وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على تشجيع البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، وسيشرف مركز هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار على إدارة مشاريع بحثية وتطويرية بمجموع استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم كما سننظم المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية عبر شراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأميركية، وتشارك فيها جامعات من مختلف أنحاء العالم.

وستستضيف دبي دورتين متتاليتين من هذه المسابقة، التي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتستضيف دبي الدورة الأولى من المسابقة عام 2018 والثانية عام 2020 تزامناً مع استضافة معرض اكسبو الدولي في دبي.

منصة مهمة

وأشار إلى أن معرض دبي للطاقة الشمسية سيشكل منصة مهمة للقطاعين الحكومي والخاص لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة الشمسية، والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، والتعرف إلى احتياجات السوق، وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية، داعيا جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمشاركة في معرض دبي للطاقة الشمسية واستكشاف العديد من الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع الواعد.

توجه

قال سعيد الطاير إن دبي تهدف إلى وضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني الإمارة بحلول عام 2030، وبالفعل أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «شمس دبي» لتشجيع أصحاب المباني على تركيب الألواح الكهروضوئية لتوليد الكهرباء وربطها مع شبكة الهيئة.