أعلن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عن إطلاق مبادرة «تطوير باقات الخدمات الحكومية» المبتكرة لتصميم الخدمات الحكومية وفق فهم احتياجات المتعاملين وإعادة تصميمها بما يفوق توقعاتهم. جاء ذلك عبر سلسلة ورش عمل متخصصة نظمها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بحضور ما يزيد على 100 من خبراء تطوير الخدمات الحكومية ومديري إدارات خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية.

وقالت حصة عيسى بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء: «إن مبادرة «تطوير باقات الخدمات الحكومية» هي فكرة مبتكرة تضع المتعامل في مركز الاهتمام، ذلك أن من المهم إدراك العوامل المؤثرة في مستوى رضا المتعاملين لتحسين جودة الخدمات وتقديمها وفق أرقى المعايير».

منصة للعمل

وتمثل مبادرة «تطوير باقات الخدمات الحكومية» منصة للعمل المشترك بين الجهات الاتحادية ومتعامليها، ترتكز على إعادة هندسة العمليات بإشراك المتعاملين، وتعقد سلسلة ورش ومختبرات لتصميم وإطلاق خدمات مطورة ومبتكرة بقيادة مجموعة رواد تطوير الخدمات الحكومية.

8 باقات

تشمل المجموعات 8 باقات خدمات مشتركة، هي: فريق البحث عن عمل للمواطنين، فريق قدوم مولود جديد، فريق الارتباط والزواج، فريق الابتعاث إلى الخارج، فريق التقاعد، فريق التعامل مع حالات الطوارئ، فريق مزاولة الأنشطة التجارية، وفريق القدوم للعمل في الإمارات.

تلبي الطموحات

أوضح صادق محمد الملا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية في جامعة زايد، أن فريق «البحث عن عمل للمواطنين» يعمل على تصميم خدمة تلبي الطموحات وتتجاوز التحديات، من خلال استحداث منصة ذكية موحدة تخدم الباحثين عن عمل وجهات العمل في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن على القطاع الخاص دوراً مهماً في تجسيد الشراكة والتعاون مع الحكومة وتوظيف الكوادر المواطنة، كما أنه لا بد من إيجاد بيئة محفزة للمواطن إلى العمل في القطاع الخاص.

مصنع لربط الخدمات

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في وزارة الداخلية، إن مبادرة «تطوير باقات الخدمات الحكومية» هي مدخل إلى مرحلة ربط الخدمات وتكامل الأنظمة بين الجهات، وذكر أن الفريق الذي ينتسب إليه يعكف على تصميم خدمة مشتركة تسهل على مواطني الدولة إنجاز معاملة تسجيل مولود جديد، بدلاً من مجموعة معاملات يجب إجراؤها.

ولفت الرائد سعيد محمد الظهوري إلى أن فريق «الارتباط والزواج» يعكف على تطوير خدمة موحدة تكفل للمتعامل تصديق عقد الزواج في إطار عملية مبسطة وسهلة وسريعة.

خدمات فائقة

أوضح د. يوسف الطير، مدير مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، أن فريق «التعامل مع الحالات الطارئة» يبحث تصميم خدمة تفوق طموحات المتعاملين في مجال تسريع الاستجابة لجميع أشكال الحالات الطارئة.

احتياجات المتعاملين

وأشارت شيخة خليفة بن زعل، مديرة إدارة التميز المؤسسي في وزارة المالية، إلى أن فريق «مزاولة الأنشطة التجارية» نزل إلى الميدان في إطار تدريبات مبادرة «تطوير باقات الخدمات الحكومية»، واستطلع آراء التجار، وبحث معهم التحديات التي تواجههم في مزاولة أنشطتهم التجارية.

وقال بدر العوضي، مدير أول إدارة دعم وتطوير الشبكات في مجموعة بريد الإمارات، إن الهدف من المبادرات الحكومية التطويرية يرتكز على عدد من المحاور، أهمها الوقت الذي تستغرقه الخدمة والتكلفة المالية والمستندات المطلوبة، وتقليل عدد زيارات المتعامل إلى الجهة.

وأضاف أن فريق «القدوم للعمل في دولة الإمارات» أجرى دراسات لرحلة المتعامل منذ لحظة دخوله إلى الدولة حتى إنجاز أوراقه المطلوبة للإقامة، فوجد أن الموظف الجديد يحتاج إلى زيارة 8 جهات على الأقل، ويقطع مسافة متوسطها 54 كلم، ويستغرق في التنقل لإنجاز المعاملات نحو 229 دقيقة، ويقوم خلالها بنحو 30 عملية تقديم مستند، موضحاً أن الفريق يعمل على تصميم خدمة مبتكرة تختصر جميع هذه الأرقام،