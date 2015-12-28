بلدية أم القيوين تغلق مطعماً يبيع وجبات فاسدة

أغلق قسم التفتيش العام ببلدية أم القيوين مساء أمس مطعما يبيع مشاوي فاسدة لمرتاديه نتج عنها تسمم 3 أطفال تم نقلهم إلى مستشفى أم القيوين لتلقي العلاج المناسب، حيث مكثوا 3 أيام إلى أن تم استشفائهم، وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة والبيئة ببلدية أم القيوين، والذي أكد أن الأطفال الثلاثة غادروا المستشفى وبحالة صحية جيدة، مبينا أنه بناء على شكوى من إدارة المستشفى حيال المطعم تم أخذ 12 عينة من مختلف الأصناف التي يبيعها وتبين من خلال الفحص المخبري في مختبر الأغذية التابع لإدارة البلدية أن الأصناف الغذائية التي يقدمها لا تصلح للاستهلاك الآدمي، فتم على الفور إغلاق المطعم ومخالفة صاحبه.

آلية تفتيش

وقال رئيس قسم الصحة ببلدية أم القيوين أن هناك آلية لشعبة الرقابة الغذائية تقوم بالتفتيش الدوري اليومي على المطاعم والمخابز وسحب عينات وفحصها عن طريق المختبر، وكذلك بالنسبة للرسائل الغذائية التي ترد من خارج الدولة إلى أسواق الإمارة يتم فحصها ظاهريا ومخبريا والتأكد من جميع المستندات المصاحبة للشحنة الغذائية من حيث المواصفات، وإذا كانت صالحة يتم الإفراج عنها أو مصادرتها إذا ثبت خلاف ذلك، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا للشكاوى الخاصة بالأغذية ويتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن هناك متابعة دائمة ومتواصلة لعمل المفتشين والوقوف على التقارير حول المنشآت المخالفة.