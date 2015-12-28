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فيديو |مشادة كلامية علي الهواء بين وزير البيئة وإيمان عزالدين بسبب «قش الرز»

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فيديو |مشادة كلامية علي الهواء بين وزير البيئة وإيمان عزالدين بسبب «قش الرز» فيديو |مشادة كلامية علي الهواء بين وزير البيئة وإيمان عزالدين بسبب «قش الرز»

28 ديسمبر 2015 | 10:11 صباحاً

نشبت مشادة كلامية بين خالد فهمي، وزير البيئة، والإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج “مفتاح الحياة”، المُذاع على فضائية “الحياة”، بسبب تناول بعض القضايا وإغفال قضايا آخرى في الحلقة.
> وقال فهمي «حضرتك متكلمتيش عن قش الارز، وانتي عارفة حصل ايه السنة دي ولا مش عارفة؟، اشمعنا ده منتكلمش عليه؟، الإعلام لازم يبقى موضوعي، وطريقة الحلقة غير موضوعية».
> وردت عليه «عز الدين»، قائلة “حضرتك بتتهمني بعدم الموضوعية أشكرك”، ليرد عليها “العفو يا فندم”.
> وتابعت “عز الدين”، “أنا بطلب من حضرتك تنورني في حلقة تانية نكمل فيها كلامنا، لان الملفات كتيرة أوي، وخليني أقول أني لقيت صعوبة عشان أوصل لحضرتك وتكون معايا على الهواء، وحاولنا قد ايه عشان ده يحصل».
> وقال “فهمي”، “أنا قلت مش هطلع اتكلم على قش الرز إلا لما نخلص الموسم، وكان المفروض الإعداد يقولي إننا هنتكلم عن ايه، لان من حق الناس يفهموا ايه الصح وايه الخطأ، وتكون الصورة كاملة لكن اللى حصل أن في اجتزاء، وأنتي مستضيفاني عشان تسمعيني، ومنقدرش نتكلم على كل الملفات كان ممكن نخلي الحلقة عن حاجة او اتنين».

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2015-12-28

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