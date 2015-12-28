"إدارة المنزل فى ضوء متطلبات سوق العمل".. رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية

حصلت الباحثة مها طه نعيم بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية على درجة الدكتوراة فى تخصص إدارة المنزل والمؤسسات، فى رسالة بعنوان " إمكانية تفعيل دور الخريج فى مجال تأثيث المسكن فى ضوء متطلبات سوق العمل".

وأكدت الباحثة على ضرورة الاستفادة من تفعيل وتطوير أقسام الاقتصاد المنزلى بكليات الجامعات، ببرامج دراسية تتماشى مع احتياجات المجتمع والتطورات العلمية ذات الصلة بالتخصص العلمى، وذلك بعد استطلاع رأى المستفيدين ودراسة متطلبات سوق العمل، ومتابعة التطورات العالمية فى مجال التخصص العلمى واستحداث ما يلزم تطويره فى مناهج تأثيث المسكن.

وتوصلت الباحثة مها نعيم إلى عدة توصيات مهمة تعتنى بمستوى الخريجين ومنها: ضرورة الاهتمام والاستفادة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصن فى مجال العمارة والتصميم الداخلى، تفعيل وتطوير آليات الاستفادة من الأبحاث والرسائل العلمية وبحوث الاقتصاد فى إثراء العمل فى الشركات والمكاتب الهندسية ومصانع الأثاث ومصانع الأقمشة والمفروشات، ضرورة الاهتمام بنوعية البرامج الإعلامية من إذاعة وتليفزيون والصحف والدوريات التى تظهر ارتباط علوم إدارة المنزل والمؤسسات بالعلوم الأخرى، والارتباط بين هذا العلم بمشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والمرتبطة بالأسرة والمجتمع وذلك بهدف تحسين مكانة هذا العلم من جهة وتسويق الخريج من جهة أخرى.

الرسالة من إشراف وتحكيم الدكتور عطية السيد شاهين أستاذ التصميم الداخلى والأثاث كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، الدكتورة سلوى زغلول طه أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، والدكتورة نعمة رقبان أستاذ ورئيس قسم إدارة المنزل والمؤسسات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، الدكتورة ماجدة أمام سالم أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، والدكتورة يحيى عبد المنعم عبد الهادى أستاذ ورئيس قسم إدارة الاقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، والدكتورة زينب صلاح يوسف مدرس إدارة المنزل والمؤسسات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية.