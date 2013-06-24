بالفيديو| حصريا لـ"الوطن".. أهالي "أبوالنمرس" يسحلون شيعيا وينهالون عليه بالضرب

كتب : عمرو عز الدين منذ 44 دقيقة

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في فيديو تعرضه "الوطن" عن بداية أحداث قرية "أبوالنمرس" في محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن مقتل 4 من الشيعة، بينهم الشيخ "حسن شحاتة"، تظهر مجموعات كبيرة من الأهالي في تجمعات حول رجل شيعي، ينهالون عليه بالضرب، ويسحلونه على الأرض غير الممهدة بحبل مربوط في رقبته، وذلك في ظل تواجد لسيارات تابعة للأمن المركزي والشرطة.

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