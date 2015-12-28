"التعامل مع المواقف السلبية" فى قافلة بجامعة المنوفية

توجهت قافلة من كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية إلى جمعية تنمية المجتمع بمنوف، وذلك لمشاركة الشباب فى حل مشكلاتهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواقف السلبية، وذلك تجنبـًا لاكتساب الخبرات السلبية التى تؤثر سلبـًا على معيشتهم على المستوى الأسرى والاجتماعى.

وأشارت الدكتورة سلوى محمد زغلول، أستاذ بكلية الاقتصاد المنزلى، إلى أهمية اكتساب السلوكيات الإيجابية التى تساعد الأفراد على تحدى مشكلات المجتمع، وخاصة على مستوى العلاقات الأكثر تأثيرًا فى الشخصية كالأسرة ومجتمع العمل والتعامل مع الناس.

ومن أهم تلك الطرق التى يمكن اكتساب السلوك الإيجابى من خلالها ومنها: التحلى بالقيم الدينية والأخلاقية والثقة بالله وبالنفس وممارسة الرياضة، والتسامح والصفح عن الآخرين، والتفاؤل والتفكير الإيجابى، عدم الاهتمام بالمشكلات إلى الحد المرهق للخلايا العصبية.

كما تناولت الدكتورة مى محمود خفاجى، والدكتورة نهى محمد عبده، الطرق الغذائية السليمة لبناء الجسم، وتجنب حدوث الأمراض المزمنة سواء الجسدية أو النفسية، وخاصة أمراض العصر كالقلق والاكتئاب.

القافلة من إشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورعاية الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة.