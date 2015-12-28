مياه سوهاج: رحلة تعـريفية لسيدات المصالح الحكومية بساقلتة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، رحلة تعريفية لسيدات المصالح الحكومية بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب، صرح بذلك اللواء المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له منذ قليل.

وأضاف ناجح إبراهيم، أنه شارك فى الرحلة التعريفية عدد 25 سيدة من مجلس المدينة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة والشئون الاجتماعية ومديرية الصحة ومستشفى ساقلتة المركزى، حيث تم زيارة محطة مياه الطوايل النقالى بساقلتة.

وفى ختام الرحلة التعريفية تم توعية السيدات المشاركات بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع الصرف الصحى، والتوعية بمخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية، والعمل على نشر رسالة التوعية المائية بالمصالح الحكومية التى يمثلونها، كما تم توزيع كتيبات ومطبوعات للتوعية بالخدمات التى تقدمها الشركة.



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