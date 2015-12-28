أجمل 5 فساتين لطفلتك لاستقبال العام الجديد

زيني أميرتك الصغيرة بأجمل الفساتين المميزة للاحتفال بعام جديد وسعيد لإدخال السرور عليها، ولتجعليها في قمة أناقتها في حفلة عام 2016 التي ستحضرينها مع الأهل والأصدقاء.

"سيِّدتي نت" يقدم لكِ في ما يلي أفضل 5 أماكن لبيع فساتين الأطفال المنوعة والمميزة من أفضل الماركات وأجملها داخل الرياض:

1. محلات next

انتقي فستاناً باللون البنفسجي الرائع بتصميم الكسرات الرفيعة مع حزام باللون البني الراقي، ويتميز الفستان بتصميمه المبهر، خاصة حوافه المزينة بالتخريم والقصة المموجة، ومن الرائع ارتداء كولون أسفله وإضافة جاكيت من الفرو الأبيض لطلة أنيقة ومميزة.

السعر: 132 ريالاً.

العنوان: مول الرياض جاليري- تقاطع شارع الإمام محمد بن سعود مع شارعي العليا وطريق الملك فهد.

رقم الهاتف: 0112112083

الموقع الإلكتروني: http://sa.nextdirect.com/

2. محلات مذر كير

اجعلي طفلتك أنيقة منذ شهورها الأولى واحتفلي معها بأناقة متناهية بفستان مميز باللون الزهري يتميز بخامته من القطن الناعم وأكمامه الطويلة، ويصاحبه أيضاً سروال للحفاض من أسفل باللون الزهري.

السعر: 100 ريال.

العنوان: حي العليا- تقاطع شارع الإمام محمد بن سعود مع شارعي العليا وطريق الملك فهد.

رقم الهاتف: 0112078179

3. محلات مانجو

انتقي فستاناً لطفلتك من الجينز لطلة كاجوال عصرية لتظهر بمظهر أنيق أمام صديقاتها في العام الجديد، والذي يتميز بتصميمه الجميل بصف أزرار على القسم الأمامي بأكمام طويلة وجيوب جانبية، ويأتي مع حزام مضفر أنيق.

السعر: 99 ريالاً.

العنوان: العثيم مول - حي الربوة - طريق الدائري الشرقي.

رقم الهاتف: 011702457

الموقع الإلكتروني :www. mango.com

4. ماماز أند باباز

فستان أنيق مكون من قطعتين، وهما: بلوزة بيضاء من الأعلى، وجيب منفوش من أسفل مزين بالدوائر الذهبية الناعمة والحزام العريض لإضفاء أناقة جذابة على صغيرتك.

السعر: 145 ريالاً.

العنوان: رياض جاليري - تقاطع شارع الإمام محمد بن سعود مع شارعي العليا وطريق الملك فهد.

رقم الهاتف: 0112078242

5. محلات H&M

اجعلي ابنتك تظهر كأميرة ناعمة متوجة بفستان بأكمام طويلة من اللون الزهري المزين بالفراشات الذهبية الصغيرة، ويأتي بتصميم القطعتين، فمن أسفل يشمل على جيب بكسرات صغيرة ناعمة لأناقة فريدة.

السعر: 79 ريالاً.

العنوان: حي الملك فهد – العليا.

رقم الهاتف: 0112078188

الموقع الإلكتروني : http://www.hm.com/