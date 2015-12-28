خرافات عن حركات الأطفال

الطفل عندما يبدأ بالحركة فهذا أمر يدخل البهجة على الجميع من حوله، وبمجرد عودة الأب من عمله تخبره الأم بسعادة أن طفلها قد تحرك من مكانه وبدأ يحبو للأمام خطوة واحدة، وتتباشر الأم لو مشى طفلها دون أن يقف ويقع أي أنه تجاوز مرحلة من مراحل حركته وهي مرحلة الوقوف بعد الحبو ثم يليها المشي والانطلاق نحو تخريب البيت والعبث بأثاثه.



ولكن الجدات لاحظن ودققن النظر بحركات الطفل وأطلقن الخرافات التالية:

• إذا عاود الطفل الذي أصبح يسير بمفرده الحبو أي انه تراجع بمرحلة من مراحل حركته فهذا يعني أن ضيوفا سوف يفدون إلى البيت بصورة مفاجئة.

• إذا جلس داخل حقيبة سفر مفتوحة، فهناك مسافر غريب عن بلده من زمن بعيد سيعود قريباً.

• وإذا جلس داخل وعاء الطهي، فهذا نذير الشؤم بأن الفقر سيحل بأهل البيت.

• وإذا قفز الطفل من فوق شقيقه الرضيع فسوف يمرض الرضيع أو يموت.

• وإذا قفز من فوق شقيقته الرضيعة، فستكون عاقراً حين تكبر ويجب الحذر كل الحذر من هذه العادة.

• واذا وقع وتعثر كثيرا في بداية مشيه فمعنى ذلك أن هناك كثيرون يكرهون أمه ويريدون لحياتها الزوجية التعثر

• أما إذا تأخر في المشي، وظل جالساً لا يقوم من مكانه، فعلى الأم أن تمتنع عن إدخال الخبز إلى بيتها لثلاثة أيام والاعتماد على خبز الجارات والقريبات.

• أما الطامة الكبرى فهي إذا جلس الطفل في أول مشية أمام باب البيت، فمعنى ذلك أن هذا أنه سوف يتوه ويتشرد في بلاد الله....

والآن يا سيدتي هل تفرحين لحركات طفلك وهو يقف ويحبو ويمشي أم ستراقبيها وتشعرين بالخوف والترقب؟

أرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.